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Иван Лекомцев: «Не думаю, что КХЛ сильно прогрессирует. Лидеры ВХЛ показывают хоккей, в который играют в НХЛ, если отбросить скорости»

Защитник «Югры» Иван Лекомцев рассказал, почему решил продлить контракт с клубом ВХЛ. – Многие болельщики «Югры» вздохнули этим летом спокойно, когда вы, лидер «мамонтов», продлили свои отношения с клубом.

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