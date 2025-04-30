В Вологде и Череповце пройдут показы кинофестиваля Voices

Фестиваль молодого кино Voices состоится в Вологде и Череповце с 3 по 6 июля. В этом году фестиваль пройдет в двенадцатый раз и будет включать полнометражные фильмы молодых режиссеров, картины с ведущих международных и российских кинофестивалей, отреставрированные классические ленты, короткометражные фильмы.