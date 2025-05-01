Как поддерживать плотность костей после 60 лет: практическое руководство для мужчин и женщин Плотность костной ткани с возрастом снижается — это известный факт, но превращать старость в "эпоху хрупкости" вовсе не обязательно.
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