Песошин вручил бугульминцам государственные и ведомственные награды

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ. В Бугульме сегодня, 29 августа, в рамках празднования Дня города, Дня Республики Татарстан и Дня работника нефтяной и газовой промышленности состоялось награждение жителей, внесших вклад в развитие города и республики.