Германия и Россия: дружба или мрак? Как Украина испортила вечное «миротворчество»!

Почему ухудшились отношения между Германией и Россией? Основной причиной стал конфликт на Украине. Немецкие элиты восприняли две майдановские революции (2004 и 2014 годов) как стремление украинцев к Западу, к свободе и европейскому благосостоянию.
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