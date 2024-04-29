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Telegram восстановил работу заблокированных украинских чат-ботов

Telegram восстановил работу заблокированных украинских чат-ботов

Мессенджер буквально на сутки заблокировал чат-боты украинской разведки, которые собирали данные о местах нахождения российских военных, а также официальные боты СБУ и Минцифры Украины и бот ПВО для отслеживания движения российских беспилотников.

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