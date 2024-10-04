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Царьград

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РБК: правительство решило ликвидировать Большую российскую энциклопедию

РБК: правительство решило ликвидировать Большую российскую энциклопедию

По информации источников РБК, Большую российскую энциклопедию ликвидируют с заменой на интернет-энциклопедию «Рувики».

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