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ИА Регнум

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Лавров указал, что деятельность AUKUS не вписывается в нормы МАГАТЭ

Лавров указал, что деятельность AUKUS не вписывается в нормы МАГАТЭ

Деятельность тройки AUKUS (Австралия, Британия, США) не вписывается в общемировые стандарты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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