Почетный император Японии госпитализирован

91-летний почетный император Японии Акихито во вторник был госпитализирован в больницу Токийского университета для обследования сердца после того, как у него диагностировали высокую вероятность ишемии миокарда.
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