Расчеты АГС-17 «Пламя» уничтожили пехоту и лодки ВСУ в дельте Днепра

Боевой расчет 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожил пехотинцев ВСУ и лодки врага на островах в дельтах Днепра.
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