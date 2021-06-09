Александр Дугин: Человечество решилось на то, чтобы убить Бога. И убило само себя

Неспешный разговорТуризмАлександр Дугин: Человечество решилось на то, чтобы убить Бога. И убило само себя Фото: Царьград Человек творит мир вместе с Богом – или если без Бога, то безжалостно портит, искажает его.Вернуться к статье104НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрПри социализме природу засирали столь же успешно.Андрей ПавловМогу поделиться страшной тайной: в средневековье ее засирали еще успешней. Поэтому не надо сравнивать техногенную ситуацию 40-50летней давности и нынешнюю.АлександрА,извините,чем её в средневековье засирали?Андрей ПавловКак и мы сейчас - отходами жизнедеятельности. Отсюда эпидемии, выкашивающие до половины населения.АлександрТе отходы жизнедеятельности природу ни разу не засирали. Наоборот. Порождали другую жизнь. Тех же крыс,к примеру.Антисанитария-это другое.Андрей ПавловАнтисанитария - следствие обращения с продуктами жизнедеятельности. Народа было мало, но в местах его скопления (в городах) ситуация была не лучше чем сейчас. Судя по раскопкам, с порождением другой жизни в городах была напряженка. Так что каждому времени свое.Александр КондрашовОткуда у вас такое мнение? Например, в СССР бережно относились к рекам - их чистили, углубляли. Так же не допускали подхода леса к населенным пунктам, делали охранную зону. Еще, не было целлофановых пакетов. Все заворачивали в бумагу. Следили за выбросами предприятий. Это в конце 70-х, может быть с середины 70-х, начались пробелы, сбои в работе всех систем. Бурно зацвели торгаши, ростовщики, спекулянты. Готовился окончательный этап уничтожения СССР: перестройка. Ну и проблема была успешно решена - СССР развалили...АлександрЭто мнение основано на фактах,многие из которых я наблюдал лично.О многом рассказывл друг-географ.О том же Севере,где ржавели и гнили горы бочек из-под израсходованного топлива,так же гнила брошенная неисправная техника.О варварском сплаве леса по рекам,об отсутствии очистных сооружений в городах и на многих предприятиях.Сколько шумели о ЦБК на Байкале? Помню,чем пахла Москва-река в 60-х. Не водой.Ещё один мой школьный товрищ работал санитарным врчом в Челябинске в середине 70-х.Тоже делился впечатлениями.Андрей ПавловДугин прав - пока у нас внедряется культура потреблятства, охрана окружающей среды будет осуществляться локально, в местах нахождения "лучших людей". Пчел на них хватит. Еще Христос растолковывал, что если пустить менял в Храм, ничего хорошего не получится. Союз единственный, который худо-бедно, вернее и худо, и бедно, но этого придерживался. А вокруг был праздник жизни с джинсами и жвачкой. Нам захотелось так же, и мы запустили менял в Храм. Итог налицо.Сергей Дмитриев"Александр Макендонский великий полководец, но зачем же стулья ломать ? От этого казне убыток." (С) Проблема экологии "ширится, растёт", но зачем же на каждое её проявление цеплять Бога? ...Само наличие которого под сомнением.Комментировать
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