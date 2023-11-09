Житель Киреевска пойдет под суд за кражу больше 600 тысяч рублей у пенсионеров

В Киреевске Тульской области 18-летний парень, выполнявший роль курьера в схемах телефонных мошенников, забрал у шести доверчивых пенсионеров почти 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии