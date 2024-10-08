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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Распространенные методы лечения рака молочной железы могут ускорять процесс старения

Химиотерапия, лучевая терапия и хирургия ускоряют старение у выживших после рака груди Новое исследование, проведенное учеными из Комплексного онкологического центра UCLA Health Jonsson, выявило, что традиционные методы лечения рака молочной железы могут ускорить процесс биологического старения у пациентов, переживших рак молочной железы.

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