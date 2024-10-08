Распространенные методы лечения рака молочной железы могут ускорять процесс старения

Химиотерапия, лучевая терапия и хирургия ускоряют старение у выживших после рака груди Новое исследование, проведенное учеными из Комплексного онкологического центра UCLA Health Jonsson, выявило, что традиционные методы лечения рака молочной железы могут ускорить процесс биологического старения у пациентов, переживших рак молочной железы.