Распространенные методы лечения рака молочной железы могут ускорять процесс старения

Химиотерапия, лучевая терапия и хирургия ускоряют старение у выживших после рака груди Новое исследование, проведенное учеными из Комплексного онкологического центра UCLA Health Jonsson, выявило, что традиционные методы лечения рака молочной железы могут ускорить процесс биологического старения у пациентов, переживших рак молочной железы.
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