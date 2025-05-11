Чешская Компартия отпраздновала 9 Мая с советскими флагами, гимном, песнями и танком

В Чехии местная Коммунистическая партия 9 мая провела масштабное празднование Дня Победы. Акцию в центре Праги официально приурочили 80-летию освобождения Чехословакии от нацизма и окончания Второй мировой войны в Европе.
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