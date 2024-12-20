Сосульки полетели на головы и машины жителей Петербурга. По информации Мойки78, как минимум один человек в Петербурге стал целью сосульки за минувшие сутки.
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Сосульки полетели на головы и машины жителей Петербурга. По информации Мойки78, как минимум один человек в Петербурге стал целью сосульки за минувшие сутки.