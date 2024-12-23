Концерн Калашников разработал для СВО новую версию дрона-камикадзе «Куб-10Э» повышенного могущества Российские войска в скором времени получат на вооружение новую модификацию дрона-камикадзе «Куб».
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Концерн Калашников разработал для СВО новую версию дрона-камикадзе «Куб-10Э» повышенного могущества Российские войска в скором времени получат на вооружение новую модификацию дрона-камикадзе «Куб».
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