БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 424 подписчика

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Крыша для "золотой судьи" и не только. Сколько стоит хамство Алиева

Крыша для "золотой судьи" и не только. Сколько стоит хамство Алиева

Александр Бабицкий "Враг моего врага – мой друг" – именно таким принципом, судя по его действиям, руководствуется в отношении России Ильхам Алиев, который собирает под своё крыло беглецов из нашей страны.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Азеры самые подлые и хитрые...
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12 час.
Evgenija Palette
И когда же, наконец, все это ЖИДО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ГОВНО УБЕРЕТСЯ ИЗ РОССИИ?... ТОЛЬКО ВСЕ! И СРАЗУ! этот последыш советского Кремлевского Алиева сказать не собирается?...
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10 час.
Evgenija Palette
Турки. Одно слово. И они уже давно ЗАГАЖИВАЮТ РОССИЮ СВОИМ ПРИСУТСТВИЕМ. ( Этот Гусейнов уже РОДИЛСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.... И сколько там, в этом Великом Городе, таких Гусейновых...).
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10 час.
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