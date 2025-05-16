Александр Бабицкий "Враг моего врага – мой друг" – именно таким принципом, судя по его действиям, руководствуется в отношении России Ильхам Алиев, который собирает под своё крыло беглецов из нашей страны.
Крыша для "золотой судьи" и не только. Сколько стоит хамство Алиева
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
YYYYYYY XXXXXXX
Азеры самые подлые и хитрые...
Ответить
12 час.
Evgenija Palette
И когда же, наконец, все это ЖИДО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ГОВНО УБЕРЕТСЯ ИЗ РОССИИ?... ТОЛЬКО ВСЕ! И СРАЗУ! этот последыш советского Кремлевского Алиева сказать не собирается?...
Ответить
10 час.
Evgenija Palette
Турки. Одно слово. И они уже давно ЗАГАЖИВАЮТ РОССИЮ СВОИМ ПРИСУТСТВИЕМ. ( Этот Гусейнов уже РОДИЛСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.... И сколько там, в этом Великом Городе, таких Гусейновых...).
Ответить
10 час.
Свежие комментарии