Участники МФМ познакомились с цифровым обучением в "Школе 21"

Участники Международного фестиваля молодежи и студентов познакомились с образовательным процессом «Школы 21» Сбера, открытой на территории Уральского федерального университета (УрФУ).
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