«Капают на мозги»: европейские бездари решили, что им все можно. Пришло время их угомонить

Европейским лидерам не стоит надеяться на то, что им удастся убедить президента США Дональда Трампа изменить свою позицию в отношении России, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источник.
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