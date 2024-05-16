Арестованный во Владивостоке американский военный признал вину

34-летний американский военнослужащий Гордон Блэк сотрудничает со следтсвием.<strong>34-летний американский военнослужащий Гордон Блэк, которого арестовали 3 мая во Владивостоке по обвинению в краже денежных средств у местной жительницы, признал вину и сотрудничает со следствием.