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Арестованный во Владивостоке американский военный признал вину

Арестованный во Владивостоке американский военный признал вину

34-летний американский военнослужащий Гордон Блэк сотрудничает со следтсвием.<strong>34-летний американский военнослужащий Гордон Блэк, которого арестовали 3 мая во Владивостоке по обвинению в краже денежных средств у местной жительницы, признал вину и сотрудничает со следствием.

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