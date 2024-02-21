Упражнения для укрепления рук помогут гипертоникам снизить кровяное давление

Согласно последним исследованиям, проведенным в McMaster University, увеличение силы рук может оказаться эффективным способом снижения кровяного давления, сравнимым с приемом лекарств или изменением диеты Гипертония, или высокое кровяное давление, является широко распространенным состоянием, связанным с риском развития серьезных заболеваний, таких как инсульт или сердечный приступ.