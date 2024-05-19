Боксер Фьюри проиграл своему визави Усику, но пребывает в уверенности, что победил

Долгожданный бой британского боксера Тайсона Фьюри с украинским тяжеловесом Александром Усиком не принес никаких сюрпризов и завершился победой последнего, об этом сообщили журналисты издания «Чемпионат».
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