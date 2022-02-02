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Британка собирает средства для уменьшения груди 14 размера

Британка собирает средства для уменьшения груди 14 размера

Карли Смарт жалуется на постоянный дискомфорт и проблемы. Жительница английского города Уэллингборо, официантка Карли Смарт, рассказала журналистам о жизни с 14-м размером груди и мечтах об операции по ее уменьшению перед собственной свадьбой.

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