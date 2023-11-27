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Мировое обозрение

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Санкции США вынудили второго по величине производителя серверов в Китае снизить зарплаты руководителям

Санкции США вынудили второго по величине производителя серверов в Китае снизить зарплаты руководителям

Китайская компания H3C Technologies решила снизить размер оплаты труда руководителей среднего и верхнего звена на величину от 10 до 20 % с начала декабря этого года до конца следующего, если обстоятельства не позволят вернуть компенсационный пакет на прежний уровень раньше.

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