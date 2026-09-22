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МККК: Количество пропавших без вести на Украине возросло до 275 000 человек

МККК: Количество пропавших без вести на Украине возросло до 275 000 человек

Без вести пропали уже 275 000 человек на Украине во время конфликта с Россией. Такие данные привела президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер 22 сентября «Ведомостям».

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