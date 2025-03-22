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В Госдуме призвали осудить преступления ВСУ против российских пленных

В Госдуме призвали осудить преступления ВСУ против российских пленных

Слуцкий призвал осудить преступления ВСУ в отношении военнопленных Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий призвал депутатов Госдумы обратиться к парламентариям всех стран мира, а также к Организации объединенных наций (ООН) с призывом осудить преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении российских военнопленных.

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