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Царьград

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Работа идёт днём и ночью. На Черноморском берегу строят дорогу к затонувшему танкеру

Работа идёт днём и ночью. На Черноморском берегу строят дорогу к затонувшему танкеру

Утечка мазута с севшего на мель судна зафиксирована 10 января, почти через месяц после крушенияСтроительство технической дороги к корме танкера "Волгонефть-239" не прекращается ни днём, ни ночью.

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