Как найти любовь после 50 лет

Как использовать все свои преимущества, чтобы найти любовь в таком прекрасном возрасте? Фото Кадр из фильма «Простые сложности» Дети выросли, а вы все еще полны сил Действительно, скорее всего ваши дети уже подросли как минимум до того возраста, когда они могут самостоятельно побыть дома и даже приготовить себе обед и ужин.