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Царьград

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Редкие кадры "железной" Ирины Винер с внуками опубликовала невестка

Редкие кадры "железной" Ирины Винер с внуками опубликовала невестка

Редкие кадры "железной" леди Ирины Винер с внуками опубликовала невестка. Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике попала в объектив камеры в непривычной обстановке - во время ожидания рейса в аэропорту.

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