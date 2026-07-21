Редкие кадры "железной" Ирины Винер с внуками опубликовала невестка

Редкие кадры "железной" леди Ирины Винер с внуками опубликовала невестка. Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике попала в объектив камеры в непривычной обстановке - во время ожидания рейса в аэропорту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии