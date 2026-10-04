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Ярослав Бякин и Светлана Симакова стали победителями полумарафона «Моя столица»

4 октября в Москве прошел полумарафон «Моя столица». Результаты победителей и призеров: 21,1 км, мужчины Ярослав Бякин  – 1:04:28 Дмитрий Крыслов – 1:04:35 Алексей Попов – 1:05:52 21,1 км, женщины Светлана Симакова  – 1:13:51 Александра Бородинова – 1:14:41 Елена Седова  – 1:15:10 Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .

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