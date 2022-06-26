Игрок сборной России Черномырдина о каминг-ауте Карповой: «Правильно, что в России о таком не кричат и не пропагандируют среди несовершеннолетних»

Футболистка ЦСКА Маргарита Черномырдина высказалась о каминг-ауте Надежды Карповой. – Надежда Карпова, которую вы отлично знаете по «Чертаново» и сборной, дала откровенное интервью BBC, высказавшись не только о политике, но и о личной жизни.