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Игрок сборной России Черномырдина о каминг-ауте Карповой: «Правильно, что в России о таком не кричат и не пропагандируют среди несовершеннолетних»

Футболистка ЦСКА Маргарита Черномырдина высказалась о каминг-ауте Надежды Карповой. – Надежда Карпова, которую вы отлично знаете по «Чертаново» и сборной, дала откровенное интервью BBC, высказавшись не только о политике, но и о личной жизни.

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