Bloomberg: Поместье Трампа регулярно посещают шесть богатейших людей мира

За последние три месяца богатейшие люди мира прилетали в дом к Трампу целых 25 раз.С ноября прошлого года самолёты богатейших людей мира: Цукерберга, Безоса, Гейтса, Сергея Брина и Ларри Эллисона, а также Маска приземлялись в Палм-Бич, где расположено поместье Трампа, целых 25 раз.