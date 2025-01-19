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Bloomberg: Поместье Трампа регулярно посещают шесть богатейших людей мира

Bloomberg: Поместье Трампа регулярно посещают шесть богатейших людей мира

За последние три месяца богатейшие люди мира прилетали в дом к Трампу целых 25 раз.С ноября прошлого года самолёты богатейших людей мира: Цукерберга, Безоса, Гейтса, Сергея Брина и Ларри Эллисона, а также Маска приземлялись в Палм-Бич, где расположено поместье Трампа, целых 25 раз.

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