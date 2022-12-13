Сам себе мастер

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    Просто и красиво.👍👍👍👍👍Никогда бы не под...

Никогда бы не подумала, что из пластиковой бутылки и джутовой веревки получится такая красота. Как сплести полезную для дома вещь

Никогда бы не подумала, что из пластиковой бутылки и джутовой веревки получится такая красота. Как сплести полезную для дома вещь

Если у вас осталась пластиковая бутылка, не спешите ее выбрасывать. Предлагаю сделать из нее интересную плетеную поделку для домашнего хранения.

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