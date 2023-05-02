Аспиликуэта о 6-м поражении «Челси» подряд: «Это худший отрезок за все мое время в клубе. Вне поля есть над чем работать»

«Челси» проиграл «Арсеналу» (1:3) в матче АПЛ. «Мы выглядели довольно пассивно в первом тайме. Понимали, что «Арсенал» – опасная команда, которая играет с большим количеством игроков в атакующей линии, и мы должны были лучше обращаться с мячом.