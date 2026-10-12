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Пятый канал

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Девять российских туристов отрезаны от мира из-за наводнения в Непале

Девять российских туристов отрезаны от мира из-за наводнения в Непале

Девять российских туристов сейчас отрезаны от внешнего мира из-за наводнения в Непале. В нашем посольстве подтвердили эту информацию.

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Новый комментарий от пользователя
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Мила tominila

Черти их туда понесли-не сами поехали,захотелось острых ощущений и адреналина- все получили сполна,теперь ешьте -не обляпайтесь! Что предлагаете- сброситься на вертолет?