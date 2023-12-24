Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 фильмов, которые пришлось посмотреть минимум дважды, чтобы понять смысл

15 фильмов, которые пришлось посмотреть минимум дважды, чтобы понять смысл

Большинство из нас воспринимает кино как развлечение, вариант легкого препровождения вечера. Но иногда бывает так, что, казалось бы, простой интересный фильм в конце нас настолько озадачивает, что мы не знаем, что и думать.

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