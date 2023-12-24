15 фильмов, которые пришлось посмотреть минимум дважды, чтобы понять смысл

Большинство из нас воспринимает кино как развлечение, вариант легкого препровождения вечера. Но иногда бывает так, что, казалось бы, простой интересный фильм в конце нас настолько озадачивает, что мы не знаем, что и думать.
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