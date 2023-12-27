Президент жестко прикрыл лавочку для приезжих, реально значимое решение гаранта

ВЖ Виктор Журихин А ты возьми и проверь любезный. Сейчас это несложно.

ЕС Евгений Саваровский Правильное решение, раньше надо было решить этот вопрос с мигрантами. За наш счет бабки получают. В 90х наших гнали, убивали в своих республиках, а сейчас побежали наживаться на халяву. Такие специалисты не нужны России.