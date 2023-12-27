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Президент жестко прикрыл лавочку для приезжих, реально значимое решение гаранта

Президент жестко прикрыл лавочку для приезжих, реально значимое решение гаранта

# Чернильница   Друзья, сегодня Владимир Владимирович действительно знатно удивил приняв довольно жесткое и значимое решение, которое очень ощутимо ударит по карману незаменимых специалистов.

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Комментарии
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ВЖ
Виктор Журихин
А ты возьми и проверь любезный. Сейчас это несложно.
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13 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Правильное решение, раньше надо было решить этот вопрос с мигрантами. За наш счет бабки получают. В 90х наших гнали, убивали в своих республиках, а сейчас побежали наживаться на халяву. Такие специалисты не нужны России.
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8 час.
Нургуль Калыгулова
ТЕПЕРЬ РОЖАТЬ БУДУТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ И УЕЗЖАТЬ ЖИТЬ К СЕБЕ- ПОСКОЛЬКУ БУДУТТПРИЕЗЖАТЬ  БЕРЕМЕННЫМИ И КАКОЙ ТОЛК ОТ ЗАКОНА!?
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1 час.

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