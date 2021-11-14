Британия возложила ответственность на Россию за миграционный кризис

хорошо, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не обвинила Россию и Путина в выпуске газа Байденом в ходе саммита .....

олег олейник

Василий Овчинников хорошо, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не обвинила Россию и Путина в выпуске газа Байденом в ходе саммита .....

Выпуск газа Байденом - это была серьёзная и своевременная поддержка газовой ситуации на Украине ! Жаль , что выхлопы бездарно ушли в англицкое содружество , а не в украинскую трубу !