Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 14 ноября возложила на Россию ответственность за ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
Британия возложила ответственность на Россию за миграционный кризис
Комментарии
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Василий Овчинников
хорошо, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не обвинила Россию и Путина в выпуске газа Байденом в ходе саммита .....
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16 час.
1
олег олейник
Василий Овчинников
хорошо, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не обвинила Россию и Путина в выпуске газа Байденом в ходе саммита .....
Выпуск газа Байденом - это была серьёзная и своевременная поддержка газовой ситуации на Украине ! Жаль , что выхлопы бездарно ушли в англицкое содружество , а не в украинскую трубу !
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15 час.
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