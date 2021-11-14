ИЗВЕСТИЯ iz

6 242 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vitaly yanushkevich
    Почему в России русские беззащитны? Все кому не лень могут  избить, оскарбить русского, узбеки, таджики, чеченцы, а е...В подмосковной Ба...
  • Андрей Тихонов
    уже не знают куда эту жижу девать. иммунитет у человека либо есть, либо"нет". как прыщь на заднице он внезапно не поя...Гинцбург рекоменд...
  • валерий лисицын
    По его словам нечего стесняться тех массовых убийств и концлагерей в которых немцы  замучили миллионы не в чём  непов...Президент ФРГ при...

Британия возложила ответственность на Россию за миграционный кризис

Британия возложила ответственность на Россию за миграционный кризис

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 14 ноября возложила на Россию ответственность за ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Василий Овчинников
хорошо, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не обвинила Россию и Путина в выпуске газа Байденом в ходе саммита .....
Ответить
1
16 час.
олег олейник
Василий Овчинников
хорошо, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не обвинила Россию и Путина в выпуске газа Байденом в ходе саммита .....
Выпуск газа Байденом - это была серьёзная и своевременная поддержка газовой ситуации на Украине ! Жаль , что выхлопы бездарно ушли в англицкое содружество ,  а не в украинскую трубу !
Ответить
1
15 час.

Картина дня

наверх