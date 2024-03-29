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Эрдоган побоялся, но турки не стали молчать: В Анкаре сдали русским всех причастных к «Крокусу»

Эрдоган побоялся, но турки не стали молчать: В Анкаре сдали русским всех причастных к «Крокусу»

Прежде всего, стоит сказать, что Эрдоган здесь никак не замешан. Он хоть и проводит свою хитрую политику, но в данном случае не стал спешить с выводами – всё же он президент и не может позволить себе резких выпадов в адрес своих «союзников».

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Пердоган непосредственно замешан во всем, главный террорист. Это он и крышует все эти базы подготовки террористов.
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11 час.

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