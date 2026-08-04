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Царьград

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В Академическом Екатеринбурга открыли станцию за 120 млн рублей

В Академическом Екатеринбурга открыли станцию за 120 млн рублей

В Академическом районе Екатеринбурга введена в эксплуатацию новая канализационная насосная станция, предназначенная для обслуживания квартала «Первый Академ», застройку которого осуществляет АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

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