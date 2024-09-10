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Калужские новости

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HAVAL КорсГрупп представляет кроссовер HAVAL F7 второго поколения

HAVAL КорсГрупп представляет кроссовер HAVAL F7 второго поколения

Модель в обновленном дизайне с передовыми технологическими решениями для комфорта и безопасности. Новый HAVAL F7 отличается стильным и современным дизайном экстерьера, который выгодно подчеркивает статус владельцаМодель в обновленном дизайне с передовыми технологическими решениями для комфорта и безопасности.

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