HAVAL КорсГрупп представляет кроссовер HAVAL F7 второго поколения

Модель в обновленном дизайне с передовыми технологическими решениями для комфорта и безопасности. Новый HAVAL F7 отличается стильным и современным дизайном экстерьера, который выгодно подчеркивает статус владельцаМодель в обновленном дизайне с передовыми технологическими решениями для комфорта и безопасности.
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