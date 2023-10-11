Россия попала в расставленные ловушки. Следующий шаг – освободиться

Галина

Системы здравоохранения у нас практически нет!!!! Все здравоохранение - частное!!!! Единственные государственные - министерства..... И при том во всех сферах жизни.... О каком здравоохранении идет речь - ни о каком его просто нет!!! Образование - его просто нет!!! ,Сплошные егэ и огэ и мэге всякие, которые абсолютно развратили наших детей и учителей(как таковых осталось совсем мало настоящих учителей)...