Накануне вице-спикер Госдумы Пётр Толстой очертил целый ряд проблем, с которыми Россия столкнулась в последние годы.
Россия попала в расставленные ловушки. Следующий шаг – освободиться
Комментарии
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Галина
Системы здравоохранения у нас практически нет!!!! Все здравоохранение - частное!!!! Единственные государственные - министерства..... И при том во всех сферах жизни.... О каком здравоохранении идет речь - ни о каком его просто нет!!! Образование - его просто нет!!! ,Сплошные егэ и огэ и мэге всякие, которые абсолютно развратили наших детей и учителей(как таковых осталось совсем мало настоящих учителей)...
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16 час.
Алекс Сэм
У нас сейчас нет здравоохранения, а есть сфера предоставления медицинских услуг. Как-то так
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16 час.
Tupoi
Люди начнут служить Государству лишь тогда, когда Государство начнёт служить своему Народу.
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3 час.
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