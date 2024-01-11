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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Виктор Белогорцев
    это скорее бабий грешок и свои грехи они никогда не признаютСемья вот-вот раз...
  • Генрих
    Палка всегда о двух концах бывает. Так что, не надо ля-ля...Семья вот-вот раз...
  • radiofree RF
    Во всех смертных грехах обвинила мужчин,а женщины белые и пушистые.А,что среди данного контингента,есть стервы и миге...Семья вот-вот раз...

Семья вот-вот развалится из-за какого-то пустяка

Семья вот-вот развалится из-за какого-то пустяка

На Пикабу обсуждают историю одной семьи, которая вот-вот развалится. По крайней мере, уже слышно, как она трещит по швам.

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Комментарии
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radiofree RF
Во всех смертных грехах обвинила мужчин,а женщины белые и пушистые.А,что среди данного контингента,есть стервы и мигеры молчок
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18 час.
Генрих
Палка всегда о двух концах бывает. Так что, не надо ля-ля...
Ответить
17 час.
Виктор Белогорцев
это скорее бабий грешок и свои грехи они никогда не признают
Ответить
9 час.

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