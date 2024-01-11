На Пикабу обсуждают историю одной семьи, которая вот-вот развалится. По крайней мере, уже слышно, как она трещит по швам.
Семья вот-вот развалится из-за какого-то пустяка
Комментарии
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radiofree RF
Во всех смертных грехах обвинила мужчин,а женщины белые и пушистые.А,что среди данного контингента,есть стервы и мигеры молчок
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18 час.
Генрих
Палка всегда о двух концах бывает. Так что, не надо ля-ля...
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17 час.
Виктор Белогорцев
это скорее бабий грешок и свои грехи они никогда не признают
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9 час.
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