В Орловской области стали чаще раскрывать правонарушения с помощью камер

В Орловской области зафиксирован рост числа раскрытых преступлений и административных правонарушений при помощи видеокамер, установленных в общественных местах в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
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