Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве к компании "Базис", застройщику жилого комплекса Seven Suns Development

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск о банкротстве к компании "Базис", одной из структур девелопера Seven Suns Development, сообщает база Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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