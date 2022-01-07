От личное мнение

262 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Лахов
    Сумма долга в 120 млрд. колоссальная. Всем пенсионерам и больным детям хватило бы пожизненно. А так спустили в унитаз...Le Potentiel Cent...
  • Россиянин
    Надо будет придем.Эстония испугалас...
  • Василий Василий
    Позорище уже и дочь приплетать начала ради пиара готова вся вывернутся и показать своё пустое никому не нужное нутро....Волочкова объясни...

Госдеп: США настроены вести с Россией прагматичные и нацеленные на результат дискуссии

Госдеп: США настроены вести с Россией прагматичные и нацеленные на результат дискуссии

Вашингтон, 8 января. Вашингтон в рамках будущих контактов с Москвой планирует вести прагматичные и нацеленные на результат переговоры, а также будет настаивать на суверенном праве стран самовольно давать вектор развития внешней и оборонной политике.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх