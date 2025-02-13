RuStore: в России 21% мобильных игроков используют игры для общения и знакомств

Каждый пятый мобильный игрок использует игры как средство для общения и знакомств. Об этом говорится в совместном исследовании официального магазина приложений RuStore и Ipsos, результаты которого имеются в распоряжении "Газеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии