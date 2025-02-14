В преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов 11 февраля в УК ´Центр досуга и творчества г. Бобруйска´ состоялся вечер памяти ´Эхо Афганистана´ с воинами-интернационалистами для учащихся лесотехнического колледжа и ветеранов ОАО ´ФанДОК´.