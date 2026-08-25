Учить будут по-другому: что изменится для школьников с 5 по 9 классы, рассказали в Минпросвещения

Учить будут по-другому: что изменится для школьников с 5 по 9 классы, рассказали в МинпросвещенияМинистерство просвещения страны разрабатывает новый образовательный стандарт для школьников с 5 по 9 классы.
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