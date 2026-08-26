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Культуромания

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Шедевры Брюллова и Репина представят на выставке «Боги и люди. От мифа к истории» в Серпухове

Шедевры Брюллова и Репина представят на выставке «Боги и люди. От мифа к истории» в Серпухове

Работы Карла Брюллова, Ильи Репина, Ивана Крамского, Василия Сурикова, Николая Ге, Никола Пуссена, Шарля Лебрена, Себастьяна Риччи и других известных мастеров представят на межмузейной выставке «Боги и люди.

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