Шедевры Брюллова и Репина представят на выставке «Боги и люди. От мифа к истории» в Серпухове

Работы Карла Брюллова, Ильи Репина, Ивана Крамского, Василия Сурикова, Николая Ге, Никола Пуссена, Шарля Лебрена, Себастьяна Риччи и других известных мастеров представят на межмузейной выставке «Боги и люди.
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